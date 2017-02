Maluf presta contas de sua gestão e assume primeira-secretaria da ALMT

DA REDAÇÃO

O deputado Guilherme Maluf (PSDB) tomou posse nesta quarta-feira (1) como primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O parlamentar deixa a presidência da Casa após dois anos.

Em seu discurso durante a solenidade realizada no Teatro Zulmira Canavarros, Maluf agradeceu aos membros da atual Mesa Diretora e a todos os servidores da Casa pelo empenho durante o último biênio e reforçou o compromisso dos novos integrantes da Mesa em buscar melhorias para o Poder Legislativo e para os cidadãos mato-grossenses.

“Hoje fechamos um ciclo para abrirmos outro, durante o qual, tenho certeza, será dada continuidade a uma série de ações que aperfeiçoaram o trabalho legislativo. Após dois anos de dedicação e apesar dos momentos de turbulência, estamos passando o bastão com a sensação de dever cumprido”, declarou.

Em seguida, o deputado prestou contas dos trabalhos desenvolvidos durante a sua gestão, os quais, segundo explicou, foram divididos em quatro eixos: mudanças administrativas para gerar economia, transparência, trabalhos legislativos e participação popular.

O governador Pedro Taques cumprimentou a nova Mesa Diretora e parabenizou a gestão anterior e os deputados estaduais pelos trabalhos desenvolvidos nos últimos dois anos.

“Quero deixar registrado aqui o respeito do Poder Executivo para com a Assembleia Legislativa. Se o estado de Mato Grosso está avançando, devemos à contribuição da Assembleia. Agradeço a todos os deputados estaduais pela ajuda”, declarou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, ressaltou as conquistas registradas durante a gestão do deputado Guilherme Maluf, a qual classificou como “um divisor histórico no Legislativo de Mato Grosso”.

“A gestão do deputado Guilherme Maluf será reconhecida como um divisor histórico no Legislativo de Mato Grosso. Nos últimos dois anos, o Poder Legislativo, e falo isso sem nenhuma dúvida, ganhou outros contornos e fez movimentos e mudanças históricas. Parabéns ao deputado Maluf pelo trabalho que fez e parabéns ao Botelho, que com certeza também fará um bom trabalho”, disse.

Transparência – Os avanços implementados nos últimos dois anos no quesito transparência renderam à Assembleia Legislativa de Mato Grosso o título de mais transparente entre as casas legislativas do Centro-Oeste brasileiro e também a colocou em 6ª lugar no ranking nacional. A classificação foi feita pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), entidade ligada ao Ministério da Justiça.

“Nossa meta de trabalho desde 2015 foi efetuar mudanças significativas na Assembleia e o nosso maior propósito foi dar transparência a todos os atos que envolvem o Poder Legislativo. Os resultados foram significativos e estão sendo reconhecidos nacionalmente”, frisou Maluf.

Dentre as principais conquistas registradas no período, destacam-se a aprovação do projeto de resolução que determina a divulgação de gastos com transporte, locação, controle de uso, combustíveis e manutenção de frota; e o lançamento do Portal da Transparência, onde são publicadas informações sobre contratos, convênios e documentos correlatos, receitas e despesas, Fundo de Assistência Parlamentar, Instituto de Seguridade Social dos servidores do Poder Legislativo e folha de pagamento.

A ampliação dos mecanismos de comunicação também contribuiu para o aumento da transparência na ALMT. Durante o biênio 2015-2016, entrou no ar a Rádio Assembleia 89.5, a primeira rádio FM de um legislativo estadual no Brasil, e o sinal da TV Assembleia foi ampliado. Hoje, a TV e a rádio transmitem informações sobre os atos do Poder Legislativo aos 141 municípios de Mato Grosso.

Para dar voz aos cidadãos mato-grossenses, foi inaugurado ainda um novo mecanismo de comunicação (www.al.mt.gov.br/propostas), através do qual podem ser enviadas sugestões de projetos de lei aos deputados estaduais.

Foto: Fablicio Rodrigues/ALMT