Misael se reúne com governador e apresenta reivindicações para a Capital

DA REDAÇÃO

A fim de buscar melhorias para a população cuiabana, o vereador por Cuiabá Misael Galvão (PSB) se reuniu na tarde desta terça-feira (31) com o governador Pedro Taques (PSDB).

Entre as reivindicações feitas ao chefe do Executivo Estadual estão à construção de uma base comunitária para atender aos moradores dos bairros Drº Fábio e Altos da Serra, bem como auxílio para o asfaltamento dos bairros São João Del Rey, São Roque, Despraiado e Altos da Boa vista.

O parlamentar reconhece que tais reivindicações são de competência do município. Contudo, frisa que o Governo do Estado pode auxiliar a cidade a promover estas melhorias, que irão trazer melhor qualidade de vida aos cuiabanos. “O governador tem sido um parceiro de Cuiabá desde que assumiu o Palácio Paiaguás. Por isso, tenho certeza que ele não medirá esforços para atender os pleitos que lhe forem apresentadas”, pontua.

Diante do alto índice de criminalidade registrado no município nos últimos tempos, a construção da base comunitária para atender os bairros Drº Fábio e Altos da Serra trará maior segurança aos moradores da região que se sentem vulneráveis, tendo em vista que não há um policiamento contínuo no local. Já o asfaltamento dos bairros já citados irá auxiliar, principalmente, nas questões que tange a saúde pública e acessibilidade.

Além disso, o vereador ainda solicitou que seja promovida a revitalização da Lagoa Encantada e também a construção de uma Avenida ligando os bairros Drº Fábio e São João Del Rey a Avenida das Torres. De acordo com ele, Taques se mostrou receptivo e garantiu que continuará a ajudar o município de Cuiabá.

Foto: Reprodução