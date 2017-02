PM irá ministrar curso de Pilotagem e Prevenção de acidentes para motociclistas

DA REDAÇÃO

No próximo sábado (04.02), o Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar (Cesp) vai ministrar, por meio do Batalhão Rotam (Ronda Ostensiva Tático Móvel), o primeiro curso de Pilotagem e Prevenção de Acidentes para motociclistas de Cuiabá.

Nessa primeira turma, 30 motociclistas terão a oportunidade de apreender com especialistas, os policiais do CAR (Comando de Ação Rápida), a trafegar em segurança, prevenindo acidentes contra si e terceiros – pedestres, ciclistas e motoristas.

Ofertado gratuitamente, o curso terá cerca de 8hs aulas, com teoria no período da manhã e prática no vespertino. A indicação de grande parte dos participantes ficou a cargo das lideranças comunitárias, como os presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança(Consegs).

As vagas dessa primeira turma já estão preenchidas, porém a meta do comandante da Rotam, tenente-coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo, é realizar novas edições do curso ao longo do ano. O objetivo, observa o comandante, é cooperar com a comunidade proporcionando o conhecimento necessário à condução segura de motocicletas.

O tenente-coronel Fernando diz que a proposta é ensiná-los a pilotar com segurança em condições adversas de tempo e das vias(sob chuva, por exemplo) e da motocicleta. Também conhecerão de forma mais detalhada a legislação de trânsito. O tenente Marcos e o subtenente Custódio serão responsáveis pelas instruções dos alunos.

Além da ficha de inscrição preenchida, o motociclista deverá comparecer a sede da Rotam, no bairro Dom Aquino(rua Major Gama), com sua motocicleta. As motos podem ter entre 125 e 300 cilindradas.

Foto: Rotam/MT