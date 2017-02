PM prende suspeitos por roubo e recupera aparelhos celulares e motocicleta

DA REDAÇÃO

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar prenderam na manhã desta segunda-feira (30.01), G. S. d. S., de 19 anos e apreenderam um menor de idade, de 17 anos, suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O dois foram localizados no bairro Nova Esperança II, em Cuiabá-MT.

A prisão foi realizada após denúncia de uma testemunha,. A informação, recebida por uma guarnição que realizava a ronda pela Avenida Principal no bairro Nova Esperança II, era de que dois indivíduos em uma motocicleta Biz, cor preta, teriam acabado de praticar um roubo.

Os policiais fizeram buscas e conseguiram localizar suspeitos próximo a um mercado. Eles tentaram fugir, porém sem sucesso. Durante a tentativa de fuga ainda dispensaram objetos a margem de uma rua.

Quando foram abordados e submetidos a busca pessoal não portavam produto ilícito, mas a checagem, feita via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), mostrou que motocicleta Biz utilizada pelos suspeitos é produto de roubo.

No momento que os suspeitos eram conduzidos para a Central de Flagrantes do Cisc Planalto os policiais foram informados, também via Ciosp, de um roubo que havia ocorrido minutos antes no mesmo bairro, supostamente praticado por dois homens com características similares a dos dois.

A partir dessa informação os policiais decidiram refazer parte do trajeto da tentativa de fuga para verificar o que os suspeitos haviam descartado e acabaram encontrando um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares supostamente produto de roubo.

As vítimas do roubo foram informadas e compareceram à Central de Flagrantes, reconhecendo os celulares e a motocicleta roubadas, assim como os suspeitos como autores do roubo.

Foto: PM/MT