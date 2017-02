Prefeitura de Cuiabá divulga resultado de contagem de pontos na Educação

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (SME), por meio de sua Diretoria de Recursos Humanos, divulgou, na manhã desta quarta-feira (01 de fevereiro), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado/Contagem de Pontos para contratação de trabalhadores temporários para atuar na rede municipal de ensino.

Mais de 16 mil profissionais de Cuiabá, das mais variadas formações, participaram do certame. As inscrições e as contagens de pontos foram realizadas, entre os dias 20 a 30 de janeiro, na sede da SME para os cargos de Técnicos de Nível Superior (TNS), intérpretes de Libras e motorista, e nas unidades educacionais para os demais cargos.

Conforme o diretor de RH da SME, Elton José da Silva, a lista das pontuações por unidade deverão ser consultadas nos murais das próprias unidades educacionais e também no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) que será publicado nesta quinta-feira (2 de fevereiro). Já a lista de pontuações do banco de dados geral, ou seja das contagens realizadas na sede, podem ser conferidas no site da Prefeitura de Cuiabá (www.cuiaba.mt.gov.br), no saguão da SME, bem como no Diário Oficial do TCE que será publicado dia 2/02.

Elton observa ainda que as pessoas serão chamadas respeitando-se a Lei de Cotas de PNE e de Cotas Raciais.

A secretária municipal de Educação, Mabel Strobel, destaca que a seleção foi realizada com toda lisura, rigor e legalidade. “A alteração da nota do candidato é crime, portanto repudiaremos qualquer tentativa de burlar o sistema. Além disso, daremos toda a transparência possível na divulgação dos resultados”, afirmou.

Banco de Dados

No banco de dados geral entram os Técnicos de Nível Superior (bacharel em Direito, psicólogo, arquiteto, engenheiro civil, sanitarista, eletricista e ambiental, profissionais da informática, fonoaudiólogo, administrador, contador), motoristas e intérprete de libras de nível superior, intérprete de libras de nível médio, instrutor de libras de nível superior e instrutor de libras de nível médio.

No banco de dados por unidade entram professores, TDIs, Cuidador de Alunos com Deficiência, merendeiras, técnicos de multimeios didáticos, vigilantes, serviços gerais e técnico administrativo escolar.

Elton lembra que o chamamento não será imediato. Os classificados farão parte de um Banco de Dados.

A convocação ocorrerá no decorrer do ano letivo, conforme forem surgindo as vagas. Por isso, os profissionais devem aguardar contato da secretaria. Só após esta convocação oficial é que os classificados terão 48 horas para se apresentarem. A previsão é que os professores sejam os primeiros a serem contratados.

O processo seletivo simplificado não prejudicará os classificados em concurso, que são chamados para assumir em caso de vacâncias definitivas como aposentadorias e falecimentos. Os profissionais para contratos temporários serão convocados para substituir servidores efetivos que estejam com afastamentos temporários, com prazos pré-estabelecidos e estimados como licença maternidade, licença prêmio, licença saúde, licença para qualificação profissional.

Foto: Jorge Pinho