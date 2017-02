Senador do PR, Wellington Fagundes mostra que tem grande influência em Secretaria do Estado

DA REDAÇÃO

Pra quem viu as declarações, na semana passada, do senador por Mato Grosso e presidente do PR, Wellington Fagundes, em tom de duras críticas sobre o que acontece na gestão do governador Pedro Taques (PSDB) acendeu uma luz de alerta no Paiaguás.

Há quem diga que o republicano exerce forte influência em uma determinada Secretaria do tucano, de onde poderiam vir informações que o levassem a ser contundente nas suas declarações.

Por conta disso, aliados do governador estão ‘vermelhos’ de raiva com a situação.