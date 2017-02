Taques destaca dedicação do Legislativo Estadual em posse da nova mesa diretora

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques destacou nesta quarta-feira (01.02) o empenho da Assembleia Legislativa na avaliação dos projetos do Poder Executivo. Das 117 mensagens enviadas ao Legislativo, 99 já foram aprovadas.

O chefe do Poder Executivo participou da posse da nova mesa diretora do Legislativo Estadual. O deputado estadual Eduardo Botelho assumiu a presidência da Casa que vinha sendo comandada há dois anos pelo deputado Guilherme Maluf.

Taques destacou que as ações do Estado não são apenas do Poder Executivo, mas são resultado de um conjunto de esforços de todos os Poderes.

“Se nós tivemos condições de avançar no desenvolvimento do nosso estado, se deve também ao trabalho da Assembleia Legislativa. Esse respeito é revelado pela presença aqui comigo do meu amigo e vice-governador Carlos Fávaro, do secretário-chefe da Casa Civil Paulo Taques e da esmagadora maioria dos secretários de Estado. Isso mostra o respeito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para com a Assembleia Legislativa”, disse.

O governador de Mato Grosso lembrou a importância da separação e independência dos poderes para a democracia. Para Taques, a oposição também tem um papel importante. “Não há democracia sem oposição! não há democracia sem crítica! não há democracia sem fiscalização! Por isso, rendo as minhas homenagens aos deputados de oposição desta Casa”, afirmou Taques.

O chefe do Executivo Estadual aproveitou para prestar contas das ações desenvolvidas durante os dois primeiros anos de gestão e citou que já foram feitos 1.430 quilômetros de pavimentação; 204 UTIs contratualizadas; 10 mil cirurgias na Caravana da Transformação e convocados 3.350 homens e mulheres nas forças de segurança. “Como governador de Mato Grosso, não farei nada sozinho, precisamos da Assembleia Legislativa. Mas, nem tudo são flores e teremos anos difíceis, com a certeza de que 2017 será muito melhor que 2016. Sou um otimista”, declarou.

Por fim, Taques agradeceu à Assembleia Legislativa pelos R$ 20 milhões devolvidos ao Estado em 2015 que possibilitaram a aquisição de 150 ambulâncias que beneficiaram os 141 municípios de Mato Grosso.

O vice-governador Carlos Fávaro também participou da cerimônia de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa e parabenizou o novo comando da Casa de Leis. “Quero parabenizar o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, e toda a nova mesa diretora que estará à frente desta Casa pelos próximos dois anos. Em nome do governo de Mato Grosso agradeço o deputado Guilherme Maluf pela parceria nas aprovações dos projetos de leis para o nosso estado e pela transparência com um novo modelo de gestão que foi implementado. Temos certeza que essa excelente relação com o Poder Legislativo continuará e que Botelho terá muito sucesso na condução dos trabalhos”, declarou.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, ressaltou a responsabilidade necessária para o cargo, uma vez que a sociedade é quem avalia ao fim do mandato os gestores. Também pediu a Botelho, maior atenção aos municípios para que tenha sucesso em sua nova jornada no Legislativo Estadual. “Na administração pública, nada realizamos sozinhos”, avaliou.

O novo presidente do Legislativo Estadual, afirmou que assume o comando da Casa ressaltando que nunca a Assembleia Legislativa foi tão independente em sua relação com os outros Poderes. “Esse Legislativo é o fórum para a realização dos grandes debates da nossa sociedade”, afirmou o novo presidente da Casa de Leis.

Segundo ele, a sociedade organizada terá lugar na Casa para os seus debates. Alerta que o momento é de grande dificuldade e a Assembleia terá papel de protagonista nas reformas que devem ser avaliadas ainda em 2017. Afirma que, em alguns casos, medidas impopulares deverão ser avaliadas, mas que os deputados estão prontos para isso. “Não fugiremos da nossa responsabilidade”, garantiu o presidente.

Antes de deixar o comando da mesa diretora, o deputado estadual Guilherme Maluf, agradeceu aos parlamentares que participaram da mesa diretora da Casa nos últimos dois anos. Guilherme destacou que houve avanço nos quatro eixos que foram definidos em 2015. Destacou ainda que houve avanços significativos em eficiência econômica e transparência. Lembrou ainda os grandes embates que aconteceram, como o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA). “A gestão financeira e eficiente permitiu que a Assembleia devolvesse R$ 20 milhões ao governo para a aquisição de 150 ambulâncias que beneficiaram os 141 municípios do estado”, pontuou.

Além de Botelho, a nova mesa diretora do Legislativo também é composta pelos deputados: Gilmar Fabris (1º vice-presidente); Max Russi (2º vice-presidente); Guilherme Maluf (1º secretário); Ondanir Bortolini – Nininho (2º secretário); Baiano Filho (3º secretário) e Silvano Amaral (4º secretário). A sessão de abertura do ano Legislativo ocorre nesta quinta-feira (02.02), com a leitura da mensagem do governador.