Taques manda investigar supersalários no Governo

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) disse, após a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho (PSB), na manhã desta quarta-feira (1), que deve mandar investigar se existem funcionários no Estado recebendo supersalários.

O governador disse que vai mandar a Secretaria de Gestão investigar o caso. A informação foi divulgada nesta semana pelo site ‘O Livre’.

Segundo o site, 236 servidores, supostamente, estariam com salários acima do teto constitucional do Estado em 2016 – entre eles, 145 ganharam acima do teto por até cinco meses, 91 por no mínimo seis meses e 35 receberam supersalários todo mês.

Juntos, de acordo com o levantamento do site, os salários de 35 servidores de apenas três categorias somaram R$ 16.136.523,52 no período.