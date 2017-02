Idoso é preso no MT por receptação de veículo roubado em Minas Gerais

DA REDAÇÃO

Um idoso em posse de um veículo roubado no Estado de Minas Gerais foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na manhã de quarta-feira (01.02), no município de Nova Canaã do Norte (699 km ao Norte), após denúncia anônima.

J.B.N. de 71 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa. Já o veiculo Fiat Strada 1.4 Working, de cor prata e tarjeta de Várzea Grande, possivelmente oriundo de roubo praticado na cidade de Belo Horizonte (MG), foi apreendido.

Conforme o delegado de polícia, Ruy Guilherme Peral da Silva, a ação ocorreu após comunicação de um veículo proveniente de crime circulando pela comunidade rural Colorado do Norte, situada a 75 quilômetros do centro de Nova Canaã do Norte.

Com base nas informações, policiais civis se deslocaram até a região mencionada e durante investigação para apurar a caso, conseguiram localizar o idoso em poder da picape Fiat Strada.

Questionado, J.B.N. contou aos investigadores que havia adquirido o veículo de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 34 mil. O mesmo afirmou ter pago uma parcela de R$ 15 mil, e depois a pessoa não retornou para receber o restante do valor e também entregar o Documento Único de Transferência (DUT).

Ainda na checagem veicular, foi constatado que a placa da picape não correspondia com o número do chassi.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o suspeito preso em flagrante pelo crime de receptação dolosa, tipificado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o idoso foi interrogado e autuado em flagrante. Ele efetuou pagamento da fiança arbitrada pelo delegado de polícia e responderá ao inquérito policial em liberdade.

“A recuperação do veículo é resultado do empenho, e da rápida e eficaz ação da equipe da Polícia Civil da cidade”, parabenizou o delegado Ruy Guilherme Peral da Silva.

Participaram da diligência os policiais civis Kleber Oliveira, Edivan Martins, e Robson Moraes.