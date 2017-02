DA REDAÇÃO

O ex-deputado federal Júlio Campos (DEM) conseguiu ser indenizado na Justiça de Mato Grosso após ter o seu nome inserido no Serasa por causa de uma suposta dívida no valor de R$ 90,93 com a operadora OI.

A juíza da 11ª Vara Cível, Olinda de Quadros Altomare Castrillon, condenou a empresa em R$ 6,5 mil, porque a OI não apresentou qualquer documento que comprovasse o débito. A decisão é da última quinta (26).