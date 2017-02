Matrículas da primeira chamada do Sisu começam nesta sexta-feira na UFMT

DA REDAÇÃO

Nesta sexta-feira (03), começa o período de matrícula para os alunos aprovados na primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), nos câmpus de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Araguaia e Rondonópolis para ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 2017.

Para cursos nos câmpus de Cuiabá e Várzea Grande, as matrículas serão realizadas no Teatro Universitário nos períodos matutino e vespertino, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. Será disponibilizado um local de apoio aos alunos ingressantes com acesso a computadores e internet no bloco da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), localizado próximo ao Teatro. Na ocasião, será entregue um folder de boas-vindas aos novos alunos da instituição.

Para os câmpus do interior, as matrículas serão realizadas nos seguintes locais e horários:

Araguaia: Anfiteatro, Sala 224 – das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Rondonópolis: Supervisão de Registro Escolar, Bloco de Administração – das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Sinop: Sala de Reuniões do Bloco Administrativo – 8h às 11h30 e das 14h às 17h.