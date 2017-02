Presidente da Câmara afirma que vereadores vão fiscalizar Emanuel Pinheiro

GAZETA DIGITAL

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Justino Malheiros (PV) afirmou em seu discurso na reabertura dos trabalhos do Legislativo de que os vereadores não vão abrir mão do seu poder de fiscalização dos atos do Executivo.

Dos 25 vereadores de Cuiabá, nenhum parlamentar sinaliza em ser oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB). Até mesmo parlamentares eleitos pela oposição como PV, PSDB e PSB adotam o discurso de governabilidade.

“Vamos fazer o papel do Legislativo que é a fiscalização do Poder Executivo. Não vamos abrir mão dessa prerrogativa”, declarou.

O chefe do Legislativo admite que a maioria é a favor da gestão do PMDB, mas nega que isto implique necessariamente em ser subserviente a todos os atos do Executivo.

“Ser da base de sustentação do prefeito não significa submissão. O compromisso do vereador não é com a Prefeitura, o compromisso é com a população e com os eleitores que nos conduziram a esta Casa. Então, essa independência é natural”, destacou.

Pregando a necessidade de desenvolvimento ao município, Malheiros defendeu que o Legislativo tenha uma relação harmoniosa com o Executivo.

“O relacionamento com a Prefeitura de Cuiabá vai ser marcada pela independência, mas com extrema harmonia. Sempre tenho dito que os bons projetos para Cuiabá serão aprovados e estaremos ao lado do prefeito. Vamos também fazer o papel do Legislativo, que é a fiscalização”, disse.

O parlamentar também enfatizou a necessidade de construir uma melhor aproximação do Legislativo com a sociedade, durante a abertura dos trabalhos.

“Vamos trazer a sociedade para próximo da Câmara, realizaremos audiências públicas, faremos as discussões de projetos que realmente são de necessidade da sociedade. Um Legislativo distante do povo não é bom para ninguém”.