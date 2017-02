‘Se Fávaro quiser ficar, ótimo”, diz Botelho; VÍDEO

MATO GROSSO MAIS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), disse, em entrevista ao SBT Comunidade, apresentado por Agnelo Corbelino, que o partido dele não está brigando para ter o controle da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Segundo Botelho, o PSB quer apenas contribuir com o Governo Pedro Taques (PSDB) de quem o partido é aliado.

A Sema está desde o ano passado, após a saída da promotora de Justiça Ana Pertelini, sob o comando do PSD, aonde o vice-governador Carlos Fávaro é o gestor.

Fávaro já havia anunciado o desejo de deixar a pasta o que acabou provocando uma briga entre PSB e PSD para ter o comando dela.

Segundo o presidente da ALMT, este teria sido o motivo do PSB oferecer nomes para que o governador pudesse colocar na pasta quem ficaria na vaga com a saída do vice.

“Não é uma imposição, não é nada. Se o Carlos Fávaro quiser ficar lá, ótimo, o PSB está satisfeito com isso”, declarou Botelho.