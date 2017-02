Sine auxilia 15 mil pessoas a conquistarem emprego em 2016

ÓRGÃO MEDIADOR

Cerca de 15 mil mato-grossenses retornaram ao mercado de trabalho em Mato Grosso em 2016, com o auxílio do Serviço Nacional de Emprego (Sine).

Os dados refletem a efetivação que o órgão conseguiu junto às empresas, para o benefício do trabalhador em situação de vulnerabilidade social.

Vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), o Sine encaminhou mais de 60 mil pessoas cadastradas para entrevistas de emprego no prazo de um ano, segundo consta no banco de dados do órgão estadual.

O secretário adjunto de Trabalho e Emprego da Setas, Samir Prado, explica que o Sine funciona como um órgão auxiliador e mediador entre trabalhador e empregador e, que por isso, o índice de efetivação é alto. “Nós servimos como uma ponte entre quem precisa e as empresas que possuem essas vagas disponíveis. Então, esse dado de 15 mil pessoas que conseguiram um trabalho com nosso auxílio somente no ano passado é muito significativo”, disse.

Os municípios que tiveram maior índice de efetivação em vagas de trabalho foram Sapezal (499 km ao Norte de Cuiabá) com cerca de 2.500, Cuiabá com 2.211, Primavera do Leste (244 km ao Sul de Cuiabá) com 1.917 e Sinop (480 km ao Norte de Cuiabá), totalizando 1.303 pessoas.

Prado comentou ainda que ao Sine cabe apenas encaminhar os trabalhadores que procuram um dos postos de atendimento para as vagas cadastradas no sistema. A contratação desses trabalhadores fica a cargo do atendimento aos padrões e exigências estabelecidas pelo empregador.

O Sine possui 27 postos de atendimento, distribuídos nas quatro regiões do estado. Entre os municípios que possuem unidade, estão Tangará da Serra, Guarantã do Norte, Confresa, São José do Rio Claro, Jaciara, Sorriso, Campo Novo do Parecis, Alto Araguaia e Água Boa.

As vagas mais ofertadas por empregadores que buscam o Sine para a divulgação de oportunidades são: trabalhador volante de agricultura, alimentador de linha de produção, auxiliar administrativo, vendedor interno, recepcionista, entre outros.

Atendimento

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal http://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.

Quem quiser se candidatar a um dos postos de trabalho, basta procurar uma unidade do Sine, portando carteira de trabalho e documentação pessoal. Semanalmente, são veiculadas as vagas de emprego atualizadas nas regiões onde o órgão possui unidades instaladas.

