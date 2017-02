Vídeo: 4 carros são envolvidos em batida;1 capota

MATO GROSSO MAIS

Um acidente, agora há pouco, na rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, envolvendo quatro veículos deixa o trânsito lento no sentido Arena Pantanal.

O impacto foi tão forte que um dos carros acabou tombando. A Polícia Militar está no local para controlar o tráfego.

Um garoto, de aproximadamente 12 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o pronto-socorro de Cuiabá.

Aparentemente, teve ferimentos leves, apesar de mostrar sentir muita dor.

O vídeo feito por Mato Grosso Mais mostra que um dos carros acabou capotando por causa do impacto do acidente.