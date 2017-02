TRÂNSITO CUIABANO

O delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito de Cuiabá, Jefferson Dias, revelou que a motocicleta em que estava a jovem A. C. A. de O. E., de 29 anos, que morreu após cair embaixo de uma carreta na Avenida Fernando Correa, na Capital, andava no ‘corredor’. A entrevista foi dada ao SBT Comunidade.

O acidente aconteceu no meio da tarde desta quinta-feira (2).

Após cair, uma das rodas do veículo acabou passando por cima da jovem, que morreu na hora no local.

O óbito da vítima foi confirmado por uma equipe do Samu.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o condutor da motocicleta era amigo do marido da vítima e havia lhe buscado no trabalho.

O motociclista alegou que foi fechado por um veículo Kadet e perdeu o controle caindo embaixo da carreta.

A Polícia Civil anunciou que indiciará o motorista da carreta. O veículo não poderia estar circulando pelas ruas no horário do acidente. Com Folhamax