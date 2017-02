GCCO ‘frusta’ assalto a banco em Mato Grosso

MODALIDADE 'SAPATINHO'

DA REDAÇÃO

Uma ação conjunta da Gerência de Combate ao Crime ao Organizado (GCCO) e da Delegacia de Polícia de Água Boa (730 km a Leste) frustrou um possível assalto a banco, na modalidade “Sapatinho”, na cidade de Água Boa, nesta quinta-feira (02.02)– quando funcionários do banco e seus familiares são sequestrados para facilitar a invasão da agência sem chamar atenção.

Três pessoas foram presas depois de uma denúncia anônima que chegou ao GCCO, na quarta-feira (01).

A informação relatava que pessoas teriam se deslocado de Várzea Grande para prática de roubo a banco em Água Boa.

A denúncia foi apurada pelo Núcleo de Inteligência do GCCO e repassada aos policiais do núcleo de inteligência de Água Boa, que rapidamente deram andamento na localização do veículo.

“A Gerência, por ser unidade que atua em todo o Estado e até fora dele, procura sempre estar integrada tanto com os núcleos de inteligências quanto com as unidades operacionais”, disse o delegado Flávio Henrique Stringueta.

Segundo a denúncia, o grupo de supostos criminosos usava um veículo Parati branco, para os levantamentos de familiares de gerentes de bancos, que seriam escolhidos para o roubo.

O automóvel foi localizado na região central da cidade e dentro do veículo foi encontrado um revólver calibre 38.

O carro pertence a N. de J. S., 32 anos, que foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Ele é morador de Várzea Grande, assim como o comparsa M. M. S., que está foragido.

Os dois estavam hospedados na casa de A. J. H., 24 anos, com residência em Água Boa. Ele foi preso por associação criminosa.

Em buscas na casa de A. J. H., os policiais encontraram 170 sementes de maconha, na posse da irmã T. H.

A moça foi presa por tráfico de drogas e também responderá por associação criminosa.

Conforme o delegado regional de Água Boa, Weber Batista Franco, somente com trabalho integrado a criminalidade organizada será combatida.

“A mesma suspeita já era alvo de investigação também, tanto que tínhamos mandado de busca nessa mesma residência para apurar o tráfico de drogas. Recebemos essa denúncia, fizemos a campana e aproveitamos para cumprir a busca na casa. É sempre importante conversar, comunicar com os núcleos os núcleos de inteligências para que as ações sejam coordenadas e eficientes”, destacou.

O flagrante foi lavrado pelo delegado Sued Dias da Silva Junior.