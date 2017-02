Mato Grosso registra queda de 28% no número de roubos e de 15% nos furtos

DA REDAÇÃO

Em Mato Grosso, o número de roubos registrados caiu 28% em janeiro deste ano em relação ao ano passado. O número de furtos também teve redução, de 15%.

Os dados de 2017 são referentes até 29 de janeiro e são da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal. Das 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), apenas cinco tiveram aumento no número de ocorrências de roubo e duas em quantidade de furtos notificados às Polícias Civil e Militar.

Os casos de roubos passaram de 2.300 em 2016 para 1.656 e os furtos caíram de 4.514 em janeiro do ano passado para 3.825 no mês passado.

No caso do roubo, as RISPs de Sinop, Juína, Alta Floresta, Vila Rica e Primavera do Leste tiveram aumento de 29%, 55%, 39%, 14% e 41%, respectivamente. Em contrapartida, a região de Água Boa reduziu os registros em 73%, o maior índice do Estado. Cuiabá,baixou de 878 para 539, redução de 39% e em Várzea Grande, a queda foi de 39%.

Em relação aos furtos, apenas as RISPs de Barra do Garças e Juína tiveram aumento nas ocorrências com 1% e 13%, respectivamente.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Jorge Luiz de Magalhães, comemorou os resultados do trabalho integrado entre as polícias. “É uma notícia muito boa, fruto de investimentos que o governo tem feito com aumento no efetivo, viatura, além do comprometimento da tropa no policiamento. A integração entre as forças policiais também fez a diferença na redução dos dados”.

O secretário adjunto de Inteligência, Gustavo Garcia, também credita à integração das forças policiais a redução das ocorrências de roubos e furtos. “O trabalho integrado, a análise criminal e a inteligência orientando o policiamento da PM e as investigações da Polícia Civil resultaram na diminuição das ocorrências com trabalho técnico e com métodos. Além disso, houve reforço no policiamento, aumento no efetivo, investimentos em viaturas, causando mais resolutividade nos inquéritos policiais e aumento da produtividade. Estamos trabalhando para reduzir mais os números, buscando as causas do problema e não só os efeitos, numa postura mais proativa”.

601 prisões

Na região metropolitana, os crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e receptação) e os latrocínios, em que vítimas são mortas durante assaltos, são investigados pelas Delegacias Especializada de Roubo e Furtos (Derf) de Cuiabá e Várzea Grande.

No ano passado, 601 criminosos foram presos, sendo 244 em flagrante e 357 por mandados de prisão, decorrentes de investigações inseridas em cerca de dois mil inquéritos policiais instaurados pelas duas Derfs.

A delegada titular da Derf Cuiabá, Luciani Barros Pereira de Lima, destacou o trabalho integrado desenvolvido pelas forças de segurança na repressão aos crimes patrimoniais.

“Hoje o foco da Segurança Pública é a integração. Dividimos Cuiabá em regiões que correspondem às mesmas dos Batalhões da PM, para facilitar essa troca de informações entre as duas instituições. Esse trabalho tem fluido e colhidos bons resultados”, enfatizou a delegada titular da Derf, Luciani Barros Pereira de Lima.

Nas investigações conduzidas pelas duas unidades são mais de 5,5 mil criminosos indiciados, que irão responder na Justiça pelos crimes praticados. Todas essas pessoas, se ainda não eram conhecidas pela Polícia, passam a estar nos bancos de dados policiais, facilitando a identificação quando da prática de novos delitos.

“Todos são qualificados e estão inseridos em nossos bancos de dados. No caso específico de roubo a residências temos fotos e qualificação por área/bairro do crime praticado”, disse delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, coordenador do Núcleo de Inteligência da Derf Cuiabá.