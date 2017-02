Pagamento de fornecedores e servidores está atrasado em sete hospitais do MT

R$ 73 MILHÕES A RECEBER

DA REDAÇÃO

Sete hospitais regionais de Mato Grosso estão sem repasse do governo há três meses. A divida com as unidades de Cáceres, Sinop, Sorriso, Colíder, Alta Floresta, Várzea Grande e Rondonópolis, soma o montante de R$ 73,8 milhões.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) admitiu os problemas financeiros e os atrasos nos repasses aos hospitais. Ainda segundo a pasta, o governo tenta sanar as pendências em definitivo.

Segundo a Secretaria, as despesas são provenientes de serviços hospitalares.

Além da dívida com as unidades, o Governo está em dívida com os servidores, faltando realizar o pagamento do mês de dezembro e parte dos salários de outubro e novembro.

Os repasses são feitos mensalmente aos hospitais. Os maiores valores são referentes aos hospitais regionais de Rondonópolis (R$ 4,6 milhões), Alta Floresta (R$ 4,4 milhões), Sinop (R$ 4,1 milhões) e Sorriso (R$ 3,9 milhões).

A SES-MT garante que, embora os valores estejam atrasados, não tem afetado o atendimento aos pacientes das unidades.

No entanto, em janeiro duas unidades paralisaram atividades por falta de repasses. Em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, os serviços de lavanderia e laboratório foram suspensos por falta de repasses. O atraso, segundo a SES-MT, ocorreu devido à queda na arrecadação e falha na documentação de servidores.

Já em Várzea Grande, região metropolitana da capital, a unidade especializada em cirurgia bariátrica parou de realizar exames em pacientes do interior sem aviso prévio. Os médicos alegaram que não recebiam há quatro meses.

Com informações G1-MT