Secretaria do Estado anuncia construção de Centro Integrado no interior de MT

EM BARRA DO GARÇAS

DA REDAÇÃO

Em visita ao município de Barra do Garças (509 km de Cuiabá) para divulgar o Pró-Escolas, o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, anunciou, nesta quinta-feira (02.02), a construção de uma escola do mais alto padrão já projetado pela Seduc-MT.

A nova unidade, a ser erguida no bairro Nova Barra, será do tipo Centro Integrado Ensino e Comunidade (CIEC), uma novidade da Seduc pensada para tornar o ambiente escolar mais saudável e convidativo à busca pelo conhecimento. Para este ano, a Seduc prevê iniciar a construção de 15 centros integrados em Mato Grosso.

As escolas desse modelo contarão com 18 salas de aula, com capacidade para atender até 540 alunos por turno; infraestrutura inteligente, que privilegiará a economia de água e luz, por meio da utilização de sistemas de reutilização de águas pluviais, placas de captação de energia solar e iluminação em LED.

As salas de aula possuirão o pé direito alto e serão todas climatizadas. Laboratórios de informática, bibliotecas, quadras poliesportivas e internet wi-fi por toda a escola também constam no projeto da Seduc.

“Temos o compromisso de levar os melhores equipamentos para os lugares que mais precisam. Estamos muito contentes em avançar com a iniciativa em Barra do Garças, que focará no Ensino Médio. Estamos em diálogo permanente com os profissionais da educação e toda a comunidade”, pontuou Marrafon.

A construção de uma nova unidade de ensino em Barra do Garças vai ao encontro de uma antiga reivindicação dos moradores. O prefeito do município, Roberto Farias, informou que a área do Nova Barra – que está nas proximidades de bairros como São José, Vila Maria, Palmares e Novo Horizonte – cresceu muito, sem, contudo, ter uma escola para atender à população.

“A construção dessa escola será importantíssima para trazer mais qualidade de vida e dignidade a toda a comunidade, sobretudo aos estudantes”, enfatizou o prefeito.

O programa

O Pró-Escolas é um programa que abrange o desenvolvimento de ações nas áreas de Ensino, Estrutura, Inovação e Esporte, com foco na melhoria da aprendizagem e redução da evasão escolar. Após ser apresentado e discutido com toda comunidade escolar e população, será lançado pelo Governo do Estado, nos próximos meses.

Na semana passada, o secretário Marco Marrafon esteve em Juara, Juína e Tangará da Serra, onde o programa foi bem recebido por toda a comunidade. No dia 27 de janeiro, a iniciativa foi levada à população de Jaciara, onde foi realizada a quarta edição da Caravana da Transformação. A Seduc Interativa também passou por São Félix do Araguaia no início da semana.