FIM DA CAÇADA

O homem acusado de participar da tentativa de assalto que resultou na morte do policial militar Fábio Zampirão, de 32 anos, Marcos Antônio Fabiano Santos, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira (3).

Ele estava sendo procurado pela polícia desde a última segunda-feira (30), quando dois homens, sendo um deles Santos, teriam invadido a casa do PM para assaltar, em Sinop.

Durante o assalto, Zampirão foi atingido por disparos de arma de fogo, levado ao Hospital de Sinop, mas morreu no caminho.

Desde a manhã de terça-feira (31) um esquema foi montado para localizar o fugitivo.

Durante todos esses dias, as Forças de Segurança do Estado estiveram fazendo buscas em regiões de mata no município de Sinop.

O suspeito de ter participado do assalto na casa de Zampirão estava armado e já tinha passagens pela polícia por sequestro.

Ainda não se tem informações oficiais sobre as circunstâncias da morte de Santos, mas provavelmente pode ter ocorrido confronto com a polícia.

