Pais devem procurar resultado de Matrículas de Cbá

SOLICITAÇÃO VIA WEB

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Cuiabá começou a enviar para as unidades educacionais, na tarde desta sexta-feira (3), as listas com o resultado das solicitações de matrículas web para creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).

Os pais ou responsáveis devem ir até a unidade para a qual fizeram a inscrição da criança se desejar conferir a lista dos contemplados.

Além disso, as pessoas podem ligar no 0800 646 2003 ou aguardar o contato telefônico da unidade.

A SME recebeu parecer jurídico da Procuradoria do Município para não expor a lista com o nome das crianças no portal da Prefeitura, devido a uma questão de segurança dos menores.

As pré-matrículas ocorreram entre os dias 23 e 26 de janeiro, pela internet. Foram ofertadas 3.712 vagas para crianças de zero a 5 anos em 51 creches, 15 CMEI e 1 Centro Emergencial de Educação Infantil (CEEI) de Cuiabá.

O critério para a seleção foi a proximidade da residência da criança com a unidade escolhida, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As solicitações que excederam o número de vagas farão parte, automaticamente, de um banco de dados e poderão ser chamados no decorrer do ano letivo de 2017 conforme forem surgindo novas vagas.

Além disso, no decorrer do ano, a SME tem a expectativa de colocar em funcionamento pelo menos mais três novos CMEI, criando assim mais de 800 novas vagas.

Os primeiros serão o CMEI Antonio Batista Cruz, no residencial Avelino L. Barros, e CMEI Jornalista Marcos Coutinho, no residencial Nova Esperança.