Mato Grosso deve conhecer na próxima terça-feira o nome do novo conselheiro do Tribunal de Contas

INDICAÇÃO DA ALMT

DA REDAÇÃO

Corre nos bastidores dos Poderes que o nome do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado deve ser anunciado na próxima terça-feira (7). O anunciado deve ocupar a vaga deixada pelo conselheiro aposentado Humberto Bosaipo. Especula-se que é quase certa a entrada do deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), irmão do presidente da AMM, Neurilan Fraga (PSD).

A cadeira já deveria estar sendo ocupada, mas por causa da indicação de Janete Riva para o cargo, a situação acabou parando no STF, que mandou suspender qualquer nova indicação.

Após a indicação feita pela Assembleia Legislativa do detentor do cargo, o mesmo deve passar por uma sabatina para saber se tem condições técnicas para ocupar a cadeira no TCE e depois a nomeação feita pelo governador Pedro Taques (PSDB).

Agora, parece que vai!!!