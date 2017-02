DERROTA NO SENADO

MATO GROSSO MAIS

O senador José Medeiros (PSD) não se sente abatido com a derrota esta semana para a presidência do Senado Federal.

Pela sua atuação durante os dias em que trabalhou sua candidatura e quem enfrentaria do outro lado, o parlamentar diz que se sente ‘presidente moral do Senado’, mesmo tendo perdido a eleição de forma esmagadora para Eunício de Oliveira (PMDB/CE). O placar ‘moral’ foi de 61 a 10 votos de Medeiros.

Medeiros argumentou, em entrevista ao Mato Grosso Mais, que buscou, sim, mídia na imprensa, mas garantiu que não era para ele aparecer, mas Mato Grosso.

Criticado pelo PT de que fez o Estado virar chacota nacional ao colocar sua candidatura à presidência do Senado, sabendo que não venceria, Medeiros diz desconhecer a existência do partido, mas argumentou que não responderia às críticas em decorrência da situação da mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, que morreu na sexta-feira (3) após ser vítima de um AVC no dia 24 de janeiro.

O senador também já adiantou que será candidato à reeleição ao Senado Federal pelo PSD.