A prefeitura de Sinop encaminhou nota ao Mato Grosso Mais sobre o acidente ocorrido na manhã deste domingo (5) envolvendo um duas pessoas.

O acidente aconteceu durante um encontro de motociclistas no município, na Avenida Tarumãs, região central do município.

Imagens feitas a partir de celulares gravaram o momento exato do atropelamento.

Segundo informações, o condutor da moto, identificado por M.C., de 31 anos, acabou atingindo M.G.L, também de 31 anos.

O choque foi tão forte que parte do peito de M.G.L ficou aberto.

Os dois foram levados em estado grave para o Hospital de Metropolitano de Sinop.

Segundo a nota da prefeitura, a empresa responsável pelo evento solicitou ao município para que fosse fechada a rua Primaveras, no cruzamento com a rua Tamareiras e avenida dos Tarumãs, mas o pedido foi negado.

No indeferimento, a equipe técnica da secretaria explica que: “como não se verifica o interesse público no evento, deve-se evitar a exposição dos participantes a acidentes de trânsito”.

Diante do indeferimento, nenhuma das vias foi trancada e a Guarda de Trânsito não isolou as ruas ou calçadas, uma vez que, com o indeferimento o evento deveria ser realizado na sua integralidade dentro do estabelecimento comercial.

NOTA ACIDENTE AVENIDA DOS TARUMÂS

Em relação ao acidente ocorrido na Avenida dos Tarumãs no final da manhã desse domingo (05), a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop esclarece que:

Conforme previsto no documento, a inobservância do previsto poderá ser punida com multa que varia entre cinco e trezentos UFIR, independente das condições civis e penais cabíveis.

A secretaria reitera que durante o evento, entre as 7h e 10h da manhã, fez algumas rondas pelo local e verificou que o evento ocorrida dentro da normalidade no interior da empresa.

O acidente em questão aconteceu após o horário programado para terminar o evento e não foi feita nenhuma denúncia de direção perigosa à Guarda de Trânsito.

Secretaria Municipal de Trânsito