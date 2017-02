CADEIRA NO TCE

DA REDAÇÃO

O conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso, João Batista de Camargo Junior, irá desempenhar as funções de conselheiro interino em substituição ao conselheiro Sérgio Ricardo na 5ª Relatoria.

A decisão consta da Portaria nº 026/2017, assinada pelo presidente do TCE Antonio Joaquim e publicada no Diário Oficial de Contas desta segunda-feira (06.02).

O conselheiro Sérgio Ricardo está afastado preventivamente do Tribunal de Contas por decisão proferida no dia 16 de janeiro de 2017 pelo juiz da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, Luís Aparecido Bortolucci, suspeito de envolvimento na compra da cadeira do órgão enquanto era deputado estadual. Ele e mais nove pessoas são suspeitas de participar do caso.