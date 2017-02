Desembargador do Tribunal de Justiça nega HC e mantém Cursi no Centro de Custódia

PRESO NA SODOMA

FOLHAMAX

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Pedro Sakamoto, indeferiu um habeas corpus, com pedido de liminar, do ex-secretário de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), Marcel de Cursi.

A demanda solicitava a revogação da prisão preventiva contra o ex-chefe da Sefaz, confirmada por outra decisão anterior, do dia 19 de outubro de 2016.

A negativa de revogar a prisão, decidida por Pedro Sakamoto, foi publicada pela Justiça de Mato Grosso nesta quinta-feira (02).

A defesa de Marcel de Cursi alegou que a manutenção de sua segregação cautelar foi uma medida “totalmente inovadora”, pois, de acordo a tese dos representantes do ex-chefe da Sefaz-MT, “se esclareceu que não existem e nunca existiram os falsos fatos e falsos argumentos utilizados para decretar a prisão processual do paciente”.

A defesa de Marcel de Cursi diz também que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, conduzida pela juíza Selma Rosane Santos Arruda, “se convenceu durante a instrução criminal que não existem fatos imputáveis ao paciente”, afirmando que a magistrada, na avaliação dos representantes do ex-secretário, sugeriu sua inocência.

No mérito, o habeas corpus interposto por Marcos Dantas Teixeira e Goulth Valente Souza de Figueiredo, advogados de Marcel de Cursi, também requerem o “trancamento da ação penal” e a concessão da “liberdade definitiva” do ex-secretário.

Ao indeferir o habeas corpus, o desembargador Pedro Sakamoto afirmou que a tese utilizada pela defesa do ex-secretário, que alegou que Marcel de Cursi não é autor dos crimes apurados na “Operação Sodoma 2” – que ensejou seu pedido de prisão preventiva -, “demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora”.

Os representantes de Marcel de Cursi tentaram desqualificar a condução das investigações da magistrada Selma Arruda, hipótese rechaçada pelo desembargador Pedro Sakamoto.

A defesa do ex-secretário , porém, ainda pode ver sua demanda atendida após decisão em colegiado do TJ-MT, como expressa trecho abaixo da determinação do magistrado da segunda instância.

“Julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional”.

MENTOR INTELECTUAL

Marcel de Cursi teve a prisão preventiva decretada em três fases da “Operação Sodoma”. Ele é apontado pelo Ministério Público como o “mentor intelectual” das fraudes realizadas pela suposta organização criminosa chefiada pelo ex-governador Silval Barbosa.

Em troca, recebeu propina paga por empresários que firmavam contrato com o Governo do Estado ou recebiam incentivos fiscais.

O ex-secretário, inclusive, já teve dois pedido de revogação da prisão deferidos pela Justiça. Resta o mandado expedido na 4ª fase da operação para poder ganhar liberdade.