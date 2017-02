VEJA VÍDEOS

Um empresário de Cuiabá, que prefere não se identificar, está oferecendo uma recompensa no valor de R$ 5 mil para quem ajudar a dar pistas para Delegacia de Roubos e Furtos da Capital a desvendar três assaltos ocorridos em sua empresa em pouco mais de um mês.

A empresa fica localizada no bairro do Baú, na Capital, e a soma dos roubos chega em torno de R$ 70 mil.

O primeiro assalto aconteceu no dia primeiro de janeiro deste ano. Dois homens, na parte da tarde, renderam uma funcionária da empresa e levaram quase R$ 30 mil em dinheiro.

O dinheiro, em espécie, seria da venda de um carro do empresário. Os bandidos também levaram dois notebooks e um celular.

O segundo roubo aconteceu no dia 19 de janeiro. Dois homens, novamente, renderam, agora, duas funcionárias, mas desta vez levaram apenas os aparelhos celular delas.

O terceiro assalto aconteceu neste domingo (5) de madrugada. Quatro ladrões invadiram o local.

Eles levaram vários equipamentos eletrônicos.

A empresa acredita que os assaltantes do primeiro e do segundo assaltos sejam os mesmos. Já os membros do terceiro assalto podem ter ligações com os anteriores.

O que chama a atenção nas imagens obtidas por Mato Grosso Mais é que um dos assaltantes, durante o roubo, fica boa parte do tempo falando ao celular, como se ele estivesse sendo orientado por alguém de fora que conhece o lugar.

No vídeo (abaixo) é possível a partir dos 40″ ver que o rapaz de camisa listrada nas cores branca, preta e verde, fica falando ao celular.

O dono da empresa disse que a Polícia está investigando o caso, mas que até o momento ninguém foi preso.

Por isso, ele resolveu oferecer R$ 5 mil de recompensa para quem ajudar a levar pistas para a Polícia conseguir prender os suspeitos.