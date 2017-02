Senador José Medeiros rebate e diz que não foi a boate e nem a resort com cota parlamentar

NOTA PÚBLICA

O senador José Medeiros (PSD) divulgou nota pública sobre gastos feitos com a cota parlamentar em uma boate em Querência (MT) e um resort no Rio Grande do Norte. A informação foi dada pelo Painel, da Folha de São Paulo.

Medeiros disse que não se tratava de uma boate em Querência, mas sim uma lanchonete. Ele comentou que após um encontro político esteve na lanchonete com o vice-prefeito da cidade.

Já no Rio Grande do Norte o parlamentar alega que foi a um hotel.

VEJA NA ÍNTEGRA:

O senador José Medeiros (PSD/MT) lamenta e nega as informações de cunho pejorativo referidas a si que foram publicadas na coluna Painel da Folha, do Jornal Folha de SP, na edição desta segunda-feira (6).

Quanto ao gasto com alimentação, citado no texto, o parlamentar refuta o termo “boate” e esclarece que o local em questão é uma lanchonete existente na cidade de Querência-MT. Na data que esteve no local, foi acompanhado pelo atual vice-prefeito da cidade, João Pizzi, e por membros ligados a um assentamento local, com quem estava reunido. Por se tratar de um encontro noturno, onde falou sobre regularização fundiária, o senador explica que era o único estabelecimento ainda aberto para alimentação logo ao fim do debate, mas que não se tratava de um local com o ambiente sinalizado pelos jornalistas.

Já sobre o “resort”, localizado no Rio Grande do Norte, o parlamentar detalha que foi hotel, sem característica luxuosa, que passou a noite, quando foi com uma comitiva de senadores para um evento oficial na cidade de Caicó – RN, que inclusive é sua terra natal. Por uma característica cultural da região, os estabelecimentos levam o nome de “resort”, embora não tenham todo o requinte que naturalmente um ambiente com essa nomenclatura carrega. No mais, o senador mato-grossense reitera estar sempre disposto a realizar esclarecimentos sobre qualquer informação referente ao mandato que ocupa e se põe a inteira disposição dos jornalistas, visto que enxerga no bom jornalismo uma grande ferramenta de utilidade pública.