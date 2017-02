CAOS FINANCEIRO

MATO GROSSO MAIS

Todos os servidores públicos de Mato Grosso não terão a reposição salarial caso o projeto de lei que determina o teto de gastos do Governo do Estado seja aprovado pela Assembleia Legislativa.

A revelação foi feita pelo presidente da Casa de Leis, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), em entrevista ao Bom Dia Mato Grosso, da TV Centro América, nesta segunda-feira (6).

Mesmo o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e a própria Assembleia Legislativa terem condições de pagar a Revisão Geral Anual (RGA) para seus servidores, o projeto de lei bloqueia esse aumento para esses servidores, em virtude da crise que o Estado passa.

Caso o projeto não seja aprovado, Botelho disse que será preciso então fazer um adendo para que a RGA volte a ser debatida na ALMT.

O presidente da Assembleia Legislativa disse que com a aprovação do teto de gastos, o Executivo cumprirá a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que não pode ultrapassar em 50% com gastos de pessoal sobre a arrecadação feita pelo Executivo.