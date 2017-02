Agnelo Corbelino é a cara do SBT de Mato Grosso

O DONO DO HORÁRIO

DIÁRIO DE CUIABÁ

O apresentador Agnelo Corbelino tem uma televisão inteirinha para chamar de sua, em Cuiabá. Contratado especial da TV Rondon, Agnelo é a cara do SBT, a TV do Sílvio Santos, na Grande Cuiabá.

Ele comanda o Programa Comunidade do SBT e conversou com o DC Ilustrado sobre seu programa e seus planos.

DC ILUSTRADO – Gostaria que você começasse contando de onde você veio até assumir esta posição, passando a ser a cara do SBT, em Cuiabá e no Estado do Mato Grosso.

AGNELO CORBELINO – Vim de uma família humilde , simples, sou um corumbaense , nascido em 1967, que chegou aqui em Cuiabá três anos depois , por volta de 1970/1971, morando ali na rua 12 de Outubro , no Centro de Cuiabá , quase vizinho da casa de Dona Bem Bem , acordado sempre com o carinho daquela cuiabania, e tantas pessoas que por ali moravam. Me sinto um cuiabano de fato, muito embora eu seja, como dizem um pau rodado, eu me sinto um cuiabano de tchapa e cruz, como dizem os cuiabanos tradicionais.

DC ILUSTRADO – Qual foi sua trajetória, na televisão e no jornalismo?

Agnelo Corbelino – Eu sai da área privada e, em um determinado momento da vida, descobri o jornalismo, começando em Cuiabá, na TV Gazeta, como é conhecida a gazetinha, o canal 19, apresentando um programa chamado Mercado da Construção, um programa de vendas. O canal 19, que na época era do Luiz Carlos Becari, fazia parte do Grupo Cidade Verde, hoje são seus herdeiros que estão a frente. Hoje novamente quem está à frente é o Davi Cutiaro. Eu conversei com o Davi, ele apresentava o programa Shop Mix que era um sucesso. Comecei no mercado da construção, fui muito bem, na sequencia migrei para o Shop Mix, que também foi um sucesso. Em determinada ocasião, o Becari me chamou para perguntar se eu estava disposto a assumir a gerencia do SBT em Rondonópolis. Isso depois de 3, 4 anos trabalhando dentro do grupo. Aceitei o desafio e fui pra lá. Eu já tinha um relacionamento estreito com a cidade, até porque meu filho mais velho, que hoje tem 30 anos, o Paulo Ricardo, nasceu na cidade. Montamos lá o programa Shop Mix que se tornou um sucesso, com o bordão “Vale Porque Vende”. Em seguida veio um outro desafio. O jornalismo me levou para dentro do programa Cidade 40º que, na época, era apresentado, aqui em Cuiabá, pelo Everton Pop. Foi um sucesso, teve uma ascensão muito grande, um perfil totalmente diferenciado de programa ao vivo , comparado com o que já tinha em Rondonópolis, só que daí vieram os problemas.

DC ILUSTRADO – Problemas com quem? Problemas políticos? Problemas com a emissora?

AGNELO CORBELINO – Foram problema na época com o governador do Estado, o Silval Barbosa, problemas com o presidente da Assembleia Legislativa, que era o Ex-deputado José Riva e a dor de cabeça chegou ao extremo de terem que me demitir. De repente, veio aquela ordem: Tira o Agnelo do ar!

DC ILUSTRADA – Em que calos você pisou? Qual o motivo da demissão?

AGNELO CORBELINO – Eu tinha uma liberdade completa, como tenho até hoje, graças a Deus . Só que esta liberdade foi podada a partir do momento que começou a prejudicar determinado relacionamento do veiculo de comunicação com a área publica. Algumas verdades que eram ditas neste programa não foram bem aceitas e fui demitido. Mas graças a Deus, surgiu o grupo de comunicação do senhor Roberto Dorner, em que estou hoje, que detinha a bandeira da Rede TV. Sai de uma de uma esquina e fui para outra. Então, criamos o programa chamado “Revista da Cidade”, em Rondonópolis, e ficamos durante sete anos, aproximadamente, no ar. Éramos líder absoluto de audiência, a televisão cresceu e muito. Neste período houve uma negociação do grupo Roberto Dorner com o SBT, que acabou assumindo a bandeira SBT. Quer dizer, sai do SBT fui para Rede TV e voltei novamente para o SBT.

DC ILUSTRADO – Agora você comanda, a partir de Cuiabá, das 11 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, o Programa Comunidade, no SBT. O que os telespectadores encontram em seu programa?

Agnaldo Corbelino – Hoje a linha do programa ela é totalmente voltada para os interesses da população, não só aqui de Cuiabá e Várzea Grande como de todo Estado do Mato Grosso. Tratamos de assuntos policiais, que é a área da Segurança, tratamos também de assuntos das comunidades, do cotidiano, trazemos sempre os assuntos que estão em pauta, seja na área politica, no setor publico. Então nós procuramos trazer dentro do programa aquilo que verdadeiramente está mexendo com a população mato-grossense. Atuamos também em determinado tempo da semana fortemente na área cultural, através de musicas, da presença de artistas. Estamos procurando trazer um programa que vá ao encontro com aquilo que o telespectador está buscando hoje em uma emissora de televisão, em um programa local ao vivo, neste horário de almoço. Sempre respeitando este horário, porque nós sabemos que temos um publico muito grande feminino, masculino, crianças e pessoas idosas sensíveis, então temos essa preocupação e este carinho também.

DC Ilustrado – Entre 11h e 13h, este é o chamado horário nobre da TV regional, já que à noite as redes nacionais esmagam as programações regionais. Como você avalia o seu programa em relação ao que é ofertado pelas demais outras emissoras?

Agnaldo Corbelino – Eu avalio bem o trabalho que o SBT vem desenvolvendo aqui na capital, principalmente na Baixada Cuiabana. O SBT, a partir do momento que o Cláudio Prestes, que é o nosso diretor geral, sai de Sinop e vem para Cuiabá para tomar as rédeas desta emissora, que até então estava um tanto quanto abandonada. O SBT começou a ter um novo formato , um novo perfil, uma nova proposta, mais profissional. E o programa SBT Comunidade , com a minha vinda de Rondonópolis para Cuiabá, tem um propósito verdadeiramente de oferecer o melhor, em se tratando de televisão neste horário. Nós sabemos exatamente o crescimento que tivemos neste quase três anos. Tivemos uma evolução excepcional tanto de programas, como na área comercial e administrativa. Tecnicamente hoje não deixamos nada a desejar para ninguém. Estamos totalmente nivelados com aquelas que são tidas como as maiores e melhores e estamos buscando a liderança de audiência, respeitando os programas que existem, concorrendo com programas que estão há 23/24 anos no mercado. Estamos enfrentando uma concorrência com emissoras poderosas aqui do Estado do Mato Grosso, mas pode ter certeza, não vai demorar muito, nós vamos poder falar com toda a segurança de que verdadeiramente seremos lideres de audiência.

DC ILUSTRADO – Você entra agora em um novo ano e a realidade sempre muda quando muda o calendário. Depois desses três anos que já se passaram e do que você já fez aqui, o que você idealizou ou já tem projetado como inovação para trazer os telespectadores cada vez mais próximos do seu programa e do SBT?

Agnaldo Corbelino – O que nós estamos pensando é algo muito simples. Aqui no SBT, faço questão de frizar, que nós somos muito bem capitaneados pelo senhor Roberto Dorner. Acho que a população do Mato Grosso já o conhece, é uma pessoa muito simples. A nossa direção geral ela segue este perfil também da simplicidade, nós não queremos fazer nada absolutamente de mágico, nada de extraordinário, nada de excepcional, nada de muito grandioso, para encher os olhos dos outros. Não é este o caminho que estamos buscando. O que queremos como veiculo de comunicação, como imprensa, como jornalismo, é nos aproximarmos da população. Nós queremos que os nossos telespectadores verdadeiramente se sintam inseridos dentro do SBT, dentro do Programa Comunidade, queremos fazer parte da família cuiabana, da família várzea-grandense, de toda família mato-grossense. Queremos tratar aqui aquilo que é verdadeiramente de interesse daqueles que estão nos assistindo. Vamos ter inovação? Claro que vamos, precisamos evoluir, precisamos subir um degrau a mais. Nós teremos obviamente quadros novos, estaremos trazendo profissionais do jornalismo politico, nda área do jornalismo comunitário, publicitário. Podemos contribuir muito paraque Cuiabá e Várzea Grande cresçam e melhorem em tudo que ofertam às pessoas. A televisão tem esse poder. Não tenho duvida que estamos no caminho certo e contamos sempre com as sugestões, com as observações, sejam elas positivas ou negativas, para que a gente possa melhorar cada vez mais.

DC ILUSTRADO – Você está em destaque neste veiculo, que é a televisão. E nos demais espaços de mídia? Você tem inserção nas redes sociais, em emissoras de rádio, como é o seu dia-a-dia de trabalho?

Agnaldo Corbelino – Eu tenho que admitir por causa das nossas prioridades de trabalho e de algumas metas que traçamos, a mídia externa do Agnelo e do Programa SBT Comunidade e até mesmo do próprio SBT, em Cuiabá, ainda não foi trabalhada como deveria. Mas o ano de 2017 vai ficar marcado por esta evolução. Você vai ver em breve, uma grande ação do SBT e do Programa SBT Comunidade, consequentemente você vai ver o Agnelo nas ruas, através de propagandas, através da mídias impressa, radiofônica e televisiva. Entraremos firmes também nas redes sociais. Penso que o programa precisa interagir mais e mais com a população e vamos obviamente buscar esta melhoria.