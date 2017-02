HOMEM-TERREMOTO

O empresário Giovani Guizardi, delator da Operação Rêmora, deve ser ouvido na tarde desta quarta feira (08) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – a partir das 14 horas.

Guizardi é acusado de participar de um suposto esquema de fraudes em licitações de escolas do estado na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O ex-secretário de Educação, Permínio Pinto (PSDB), e o empresário Alan Malouf, também respondem ao esquema de propinas.

Guizardi chegou a ser preso no dia 03 de maio do ano passado, sendo solto no final de novembro, ficando em torno de 7 meses preso no Centro de Custódia de Cuiabá.

Após alguns meses preso no local, ele foi encaminhado para o Serviço de Operações Especiais (SOE), antiga sede da Polinter, na Capital.

A soltura de Giovani foi autorizada pela juíza Selma Rosane Arruda, da Vara de Combate ao Crime Organizado, após a homologação da delação premiada do empresário.

O Ministério Público Estadual (MPE) denunciou Guizardi e outras 21 pessoas pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção passiva e fraude a licitação.

Giovani Guizardi é apontado nas investigações feitas durante a Operação Rêmora, deflagrada pelo Gaeco, como um dos supostos chefes do esquema de fraudes em contratos e licitações que teriam ocorrido dentro da Secretaria de Estado de Educação.

Segundo as investigações do Gaeco, a fraude teria ocorrido em 23 obras da Secretaria de Estado de Educação onde os prejuízos poderiam chegar perto dos R$ 56 milhões.