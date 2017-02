Vistoria veicular em MT passa a ser online

AGILIDADE

DA REDAÇÃO

Para dar mais agilidade ao processo de vistoria veicular, o novo serviço de ‘Vistoria Digital’ começou a funcionar nesta segunda-feira (06.02), na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e outras sete Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

A vistoria digital facilitará ao vistoriador a checagem dos dados e, consequentemente, reduzirá o tempo do processo.

De acordo com a Diretora de Veículos do Detran, Talita Peske, o serviço foi criado com o objetivo de proporcionar mais rapidez para o cidadão e agilidade para o servidor.

“A mudança é que anteriormente, o processo de vistoria era realizado por papel, agora será pelo celular por meio de aplicativo online, o que torna mais rápida a vistoria de um veículo”, explicou.

Para implantação dessa nova tecnologia no serviço de vistoria, o Detran contou com o apoio da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), que criou o sistema.

Por meio do aplicativo, que estabelece comunicação com a base de dados do órgão, o vistoriador terá informações online do veículo.

De acordo com o presidente da MTI, Evaristo Fava, é disponibilizada no aplicativo a inclusão de até seis fotos do veículo: motor, traseira, lacre (numeração) e o chassi, que substituirá o decalque que era realizado no papel. Além de espaço para mais duas imagens avulsas, que podem ser incluídas de acordo com a necessidade do vistoriador.

Além de oferecer mais agilidade, o projeto contribui para a preservação do meio ambiente, uma vez que exclui a utilização do papel e de toner para a impressão.

Além da sede, em Cuiabá, as primeiras sete Ciretrans que serão contempladas com o serviço são: Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Sorriso e Várzea Grande.

Entre os dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro, 23 vistoriadores das unidades citadas participaram de treinamento para a utilização do novo serviço.