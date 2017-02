Em cinco dias, Ribeirinho Cidadão realiza mais de 5 mil atendimentos

INCLUSÃO SOCIAL

Em cinco dias de expedição por comunidades rurais o projeto Ribeirinho Cidadão já realizou 5.446 mil atendimentos médicos, jurídicos e de cidadania.

Além destes serviços também foram distribuídas 1.775 caixas de remédio, doados 375 óculos e 468 kits de higiene bucal.

A meta é atingir ou ultrapassar 15 mil atendimentos até o dia 20 de fevereiro, último dia do projeto.

”Ano passado encerramos o Ribeirinho com 10 mil atendimentos. Se continuarmos neste ritmo, vamos dobrar estes números. Fico muito satisfeito com a mobilização nas comunidades, levando inclusão social, respeito e serviços essenciais a quem não tem condições mínimas”, destacou o defensor público e coordenador do projeto, Air Praeiro.

A etapa terrestre foi iniciada no município de Santo Antônio de Leverger e o projeto já passou por distritos e comunidades como Sangradouro, Agrovila das Palmeiras, Vale dos Abençoados, Córrego do Ouro e São Lourenço de Fátima, no município de Juscimeira.

A fase fluvial é voltada para população que vive em áreas próximas ao Pantanal mato-grossense e terá início dia 11 de fevereiro, no município de Barão de Melgaço. O enceramento do projeto será no dia 20 de fevereiro no município de Poconé.

Ao todo a expedição abrangerá 70 comunidades com o envolvimento de 205 profissionais. Por onde o projeto já passou, os moradores puderam contar com atendimento médico com clínicos, oftalmologista e psicólogo; receberam serviços de aferição de pressão, exames, vacinação, doação de óculos, confecção do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), casamentos, cadastramento e atualização do benefício do Bolsa Família, atividades de recreação para crianças, plastificação ou solicitação de documentos de identidade, CPF e certidões.

Após passar constrangimentos e dificuldade para enxergar as informações do documento de identidade, seo Antenor Gomes Pessoa, 89, procurou o projeto para fazer a segunda via do documento. Ele foi atendido por uma equipe da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica), cedida pelo Governo do Estado para auxiliar no procedimento.

“A primeira via foi feita há mais de 40 anos e quando fui ao banco, a atendente disse que não aceitaria mais o RG, porque não tinha como entender o que estava escrito. Não consegui fazer antes, por morar longe e não ter condições de ir até Cuiabá. Sou muito agradecido ao Ribeirinho Cidadão por fazer o documento”.

Morando juntos há 10 meses, Euclides José da Silva e Maria Pereira da Rocha, aproveitaram para oficializar a união na comunidade Córrego do Ouro, localizada na cidade de Santo Antônio de Leverger.

“Planejamos muito esse dia e quando vimos a oportunidade do casamento comunitário corremos para cá. Somos crentes e temos que casar para receber a comunhão e ficar bem com Jesus”, afirmou.

Viúva e mãe, Maria falou sobre a alegria de se casar pela primeira vez. “Estou feliz, porque não tivemos custos e conseguimos nos casar até antes do que esperávamos. Toda mulher tem este sonho e hoje realizei o meu”.

Em Santo Antônio de Leverger, nesta segunda-feira (06), os moradores contam com a participação da carreta da Caravana da Transformação, do Governo de Mato Grosso, que disponibilizará consultas oftalmológicas realizadas por dois médicos.

Idealizado pela Defensoria Pública, o Ribeirinho está na 10ª edição e é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com apoio do Governo do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público Estadual, Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, INSS, Marinha do Brasil, Assembleia Legislativa, Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal, Incra, Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).