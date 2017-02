Ex-secretário de Murilo Domingos é nomeado na prefeitura de Várzea Grande

REMUNERAÇÃO DE R$ 7,5 MIL

DA REDAÇÃO

O ex-secretário de Várzea Grande, Fernando da Silva Sé, foi nomeado para ocupar cargo comissionado na Prefeitura de Várzea Grande. A nomeação circula na edição desta terça-feira (07.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

De acordo com ato de nomeação, Fernando irá ocupar o cargo em comissão de subsecretário – DNS 2, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo. Para desempenhar a função, Sé receberá um salário de R$ 4.500 mil e mais R$ 3 mil de verba indenizatória.

Vale lembrar que Fernando Sé foi secretário no município na gestão de Murilo Domingos (PR). Ele comandou as Secretarias de Trânsito e Transportes Urbanos, de Obras, Desenvolvimento Econômico, e Indústria e Comércio. A informação é do VG Notícias.