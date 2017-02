PP nacional aposta em terceira via e lança Blairo Maggi ao Palácio do Planalto

ELEIÇÕES 2018

VINÍCIUS LEMOS - FOLHAMAX

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Partido Progressista, afirmou que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é um forte nome para concorrer à presidência da República no próximo ano. Ele mencionou que a legenda pretende lançar uma candidatura própria para a disputa nacional.

Nogueira classificou o nome de Maggi como um dos grandes trunfos do partido para as próximas eleições. “A nossa grande esperança para 2018 é consolidar o nome do Blairo. As pesquisas que temos, qualitativas, demonstram que o eleitorado brasileiro precisa de alguém com o perfil dele, conservador e da livre iniciativa”, disse, na manhã desta terça-feira (7), em entrevista à rádio Capital FM.

O presidente nacional do PP explicou que a presença de Maggi no partido era um sonho antigo. “Há muito tempo, cerca de quatro anos, venho convidando ele para vir para o nosso partido, porque o PP sempre foi, historicamente, o partido do agronegócio, do desenvolvimento e da livre iniciativa. Quando houve a oportunidade, no ano passado, de fazer a indicação do ministro da Agricultura, tivemos a felicidade de contar com a filiação do Blairo”, relatou.

Ao mencionar os motivos para a possível escolha de Maggi, para as eleições do próximo ano, o líder progressista destacou o perfil do ex-governador de Mato Grosso. “O meu grande sonho era que o partido tivesse um candidato à presidência da República, no perfil do Maggi. Ele é um homem que é um dos maiores empresários do País, foi uma referência para todo o Brasil enquanto esteve à frente do Governo”.

Para que o nome do ministro da Agricultura seja oficializado como candidato à presidência, o senador explicou que Maggi deverá passar pelo crivo dos membros do PP. ” O primeiro passo é se consolidar como liderança do partido, entre os filiados ao PP. O partido é o segundo em número de filiados no País e o terceiro em vereadores. Então, temos uma base política invejável. Agora o Blairo vai poder participar do nosso programa de televisão, para apresentar suas propostas e suas bandeiras. Tenho certeza de que talvez o Blairo não seja conhecido por mais de 10% do eleitorado brasileiro. Então, tenho certeza de que assim que ele se tornar um nome conhecido, acho que temos chances muito grandes. O perfil que vimos nas pesquisas qualitativas para presidente da República, não tenho dúvidas de que é o do Blairo”, completou.

Apesar de acreditar que o ex-governador do Estado não seja tão conhecido por todo o País, o presidente do Partido Progressista pontuou que o nome de Maggi pode vir a se tornar um dos mais apoiados pelos brasileiros.

“Blairo não tem o perfil de um aventureiro, de uma pessoa que os outros não conhecem. É um homem que já tem uma história de sucesso na sua vida privada e pública. Eu acho que se nós conseguirmos demonstrar isso para o País, mostrar suas realizações e o seu perfil, é um nome muito viável. Existe a vontade do partido e, principalmente, noto que existe a vontade popular por um nome com o perfil como o dele. Você vai logo unificar todo o agronegócio do País, que é um segmento importante, em torno da candidatura. Existe a vontade de um eleitorado conservador, que não é um retrocesso, mas são pessoas que querem conservar seu País”, asseverou.

ALIANÇAS

Para o senador, as eleições devem começar polarizadas por PT e PSDB, porém, há também a necessidade de uma outra alternativa. “Acho que, em um primeiro turno, é muito difícil o PSDB apoiar o PP. Mas noto nessas pesquisas certo cansaço do eleitorado dessa polarização entre o PSDB e o PT. Acho que vai vir o presidente Lula, com índice alto, o Alckmin talvez também tenha um índice grande. Mas também vejo a possibilidade de uma terceira via”.

“O que nos faltava era um nome que tivesse um caráter de seriedade e pudesse ser uma pessoa empreendedora, que acho que vai suprir as necessidades do eleitorado no próximo ano”, mencionou.

Na possível candidatura própria do PP, o presidente nacional da legenda acredita que pode conquistar outros partidos para participar da base progressista, porém ressaltou que as coisas serão definidas somente no próximo ano.

“O PP tem alguns partidos que têm identidade com ele, como o PSD, o PR, o PTB. Mas o que depende mais é de viabilidade eleitoral. Todas essas alianças vão depender muito mais de potencialidade eleitoral, nas pesquisas. Vamos ter uma clareza disso somente no próximo ano”.

Nogueira relatou que as eleições de 2018 podem trazer surpresas, pois não há favoritismo, por enquanto. “Nunca vi, na minha história de vida pública, uma eleição tão imprevisível como a do próximo ano. Existe um vazio muito grande no nosso País. Existe uma imprevisibilidade muito grande”, destacou.