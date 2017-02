SUSTO GRANDE

MATO GROSSO MAIS

Uma loja foi atingida por um incêndio na tarde desta terça-feira (7), em Cuiabá. Um vídeo, feito a partir de um celular, mostra que as chamas atingem grandes alturas. A fumaça é vista de longe. A residência fica próxima da Avenida Dante de Oliveira, na Capital. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar as chamas. Não há informações sobre feridos.

