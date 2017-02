Empresário diz ter R$ 2 milhões de prejuízos após ser vítima de estelionato

CASTELO DE AREIA

DA REDAÇÃO

Um empresário, que é uma das vítimas da suposta quadrilha de estelionatários investigados na Operação Castelo de Areia, disse que perdeu no mínimo R$ 2 milhões após investir na empresa usada para os golpes.

A declaração foi dada em audiência da ação penal derivada da operação, que ocorre nesta quarta-feira (08).

Entre os réus da ação está o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, João Emanuel – atualmente preso.

“Além das viagens, cartório e estadia. Isso é no mínimo. Eu tive um prejuízo de 5 mil hectares de lavoura. Tive que demitir 18 funcionários fixos, que são cinco famílias. Fiquei arrebentado. Tô arrebentado até hoje. Fiquei sem crédito. Tive mais de 2 milhões de prejuízo, seguramente”, contou.

A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Além de João Emanuel, são réus o irmão do ex-vereador, o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima; o pai dos dois, o juiz aposentado Irênio Lima, empresários, contador e um comerciante. As informações são do Midianews.