Governo de MT articula atendimento móvel de saúde para Ribeirinho Cidadão

Um caminhão equipado com consultórios oftalmológicos e coordenado por médicos está levando atendimento à população de Santo Antônio de Leverger, onde é realizado o projeto Ribeirinho Cidadão.

O veículo é o mesmo utilizado na Caravana da Transformação, projeto do Governo de Mato Grosso que leva diversos serviços de saúde e cidadania aos municípios do interior.

A parceria foi articulada pela Casa Civil, após reunião com representantes do Tribunal de Justiça (TJMT) e Defensoria Pública. Nesta terça-feira (07.02), o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, e o presidente do Tribunal, desembargador Rui Ramos, visitaram as instalações, em Santo Antônio.

“É o terceiro projeto Ribeirinho Cidadão em que participamos junto com o Judiciário. Costumo dizer que sempre que o dinheiro público for aplicado em benefício direto da população, o Governo irá participar. Estamos orgulhosos dessa parceria que replica o modelo da Caravana. A mobilidade no atendimento também é a cara do Ribeirinho Cidadão”, disse o chefe da Casa Civil.

Paulo Taques e o presidente do TJ conversaram com funcionários da Prefeitura do município e com pessoas que aguardavam atendimento. Além dos elogios à iniciativa, surgiram também pedidos para expansão dos serviços.

“Em geral, são coisas que nos surpreendem bastante, mas essa é a nossa realidade, e temos que enfrentá-la. Não é só trabalho do Executivo, é trabalho de toda a sociedade, e o Judiciário não poderia se furtar”, afirmou o desembargador, citando a possibilidade de incluir atendimento odontológico em edições futuras do projeto.

Já o chefe da Casa Civil falou sobre a intenção do Governo em realizar uma Caravana da Transformação na região.

A unidade móvel de oftalmologia ficará estacionada ao lado da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio de Leverger até essa quarta-feira (08.02).

A estimativa é que 150 pessoas sejam atendidas por dia.

Na quinta-feira (09.02), a carreta estará no município de Poconé, onde realizará atendimentos até sábado (11.02).

Em seguida, a unidade vai para o município de Barão de Melgaço.

Projeto

A décima edição do Ribeirinho Cidadão começou no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 20 deste mês.

A primeira etapa, que vai até o dia 10, contempla os atendimentos terrestres.

Na segunda etapa, a partir do dia 11, as equipes são transportadas em barcos e lanchas para as comunidades de Barão de Melgaço e Poconé.

Na edição anterior, foram realizados mais de 11 mil atendimentos jurídicos, sociais e de saúde em 46 comunidades ribeirinhas.

