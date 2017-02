DINHEIRO NA CONTA

DA REDAÇÃO

O secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira, confirmou que o pagamento dos salários referentes a janeiro de 2017 já terá o acréscimo de 2,68% da Revisão Geral Anual (RGA). O pagamento deverá cair na conta dos servidores até sexta-feira, dia 10, e compõe a segunda parcela da correção inflacionária prevista em acordo firmado no ano passado, após dois meses de greve geral no funcionalismo público. Com Diário de Cuiabá.