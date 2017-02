SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Dois veículos com restrição de roubo e furto foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de segunda-feira (06.02), em Cuiabá.

Na ação da equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), G. A. R., 24, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e uso de documento público falsificado ou alterado.

As diligências começaram após denúncia sobre um suspeito que comercializava um veículo Fiat Strada, de cor vermelha e origem duvidosa, por meio do aplicativo de vendas “OLX”.

Com base nas informações, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito como a pessoa que estaria em poder da picape.

Se passando por compradores, a equipe entrou em contato com o suspeito, que confirmou a venda do veículo, e imediatamente marcou encontrou em um Posto de Combustível no bairro Morada do Ouro.

No local combinado, os investigadores avistaram o acusado em poder da picape Strada vermelha, e na companhia de outros dois rapazes em outro carro, Renault Logan, de cor preta.

Durante a abordagem, o criminoso apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), exercício 2014 com nítidos sinais de falsificação.

Questionado, ele afirmou que havia adquirido a picape há cerca de cinco meses, no aplicativo “OLX”, e não se lembrava o nome da pessoa que havia efetuado a venda.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido à Derrfva, onde foi descoberto que o documento apresentado pelo preso é produto de roubo ocorrido no Ciretran do município de Nobres (146 km ao Norte).

O suspeito foi interrogado, autuado em flagrante, e posteriormente encaminhado ao Fórum da Capital para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O automóvel, Renault Logan, também foi apreendido por ser produto ilícito proveniente do golpe “Finan”.