Taques e Max Russi apresentam “Pró-família” para ministro

O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), Max Russi, apresentaram o programa “Pró-família” para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

A reunião ocorreu na tarde desta terça-feira (07.02), na Esplanada dos Ministérios, durante extensa agenda do chefe do Executivo e parte do seu secretariado, em Brasília.

Durante o encontro, foi informado que o programa “Pró-família” tem o objetivo de atender 35 mil famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Essas famílias deverão receber um auxílio mensal para ser investido, principalmente, em alimentação.

No entanto, para receber o valor, as famílias terão que atender uma série de condicionalidades, como, por exemplo, manter a frequência escolar dos filhos.

O governador Pedro Taques enfatizou que o Governo do Estado de Mato Grosso vai comemorar a saída das pessoas do programa, com uma qualificação profissional, que possibilite a retomada produtiva, e também a inclusão social.

“Falamos com o ministro Osmar Terra sobre o programa Pró-família, que é uma rede de proteção social. Vamos comemorar a saída das pessoas com formação e qualificação, que possibilite uma retomada digna e justa, com o apoio do Estado”, ressaltou Taques.

O governador lembrou ainda que é necessário tomar medidas emergenciais para dar suporte às famílias vulneráveis, que mais sofrem em tempos de crise.

O governador destacou que Mato Grosso tem grande contribuição para elevação da economia nacional, mas que também precisa de apoio para atender todas as demandas.

“Entendemos as dificuldades que o país passa, mas temos a certeza que teremos o apoio de nossa bancada federal para colocar todos esses projetos em prática. Mato Grosso ajuda muito o Brasil e o Brasil precisa ajudar mais Mato Grosso”, disse.

O ministro avaliou como positiva a agenda, que promoveu um entrosamento entre os programas sociais no âmbito estadual e federal.

“O governador está tomando uma iniciativa muito importante, trabalhando sempre com a base da família, integrando todos os programas. E isso fecha muito com o que estamos pensando hoje, trabalhando com as famílias mais pobres. Procuramos trabalhar de forma integrada, como, por exemplo, o “Programa Criança Feliz”, que também é voltada à inclusão produtiva.

São programas que nós vamos procurar implementar outras regiões de Mato Grosso. Temos uma série de questões, e vamos começar a fazer um ajuste fino”, declarou Osmar Terra.

O titular da Setas, Max Russi, falou sobre a importância da articulação com o ministro Osmar Terra e também do apoio por parte da bancada federal, em especial dos deputados Nilson Leitão e Ezequiel Fonseca, que acompanharam o encontro.

“A reunião foi muito boa, tendo governador junto, nossa bancada federal e os deputados estaduais também. O governador apresentou ao ministro o programa que estamos lançando em Mato Grosso. O ministro falou que está lançando o programa Criança Feliz também, do Governo Federal, e falou que os dois programas são muito próximos, muito parecidos. As propostas irão trabalhar muito bem juntas. Então, a gente veio pedir aporte, ajuda”, disse.

Russi adiantou que o ministro já se comprometeu em apoiar uma premiação que será ofertada aos municípios que aderirem ao Pró-família.

“Vamos ter o suporte do Governo Federal para premiar os municípios que mais conseguirem tirar famílias da vulnerabilidade. O ministério vai nos ajudar. Devemos fazer o lançamento oficial do programa no mês que vem, juntamente com o programa Criança Feliz. Teremos a presença do ministro Osmar Terra. Isso é certeza de mais recursos para o trabalho social de Mato Grosso”, finalizou.

Max Russi destacou que o programa também vai fomentar a economia regional e os pequenos comércios. Será possível definir as qualificações que devem acontecer em cada localidade, a partir do acompanhamento e identificação do perfil das famílias atendidas.

A intenção é assegurar o desenvolvimento social e humano para Mato Grosso, utilizando para isso os serviços públicos essenciais, garantindo melhores condições de saúde, educação, cidadania, oportunidades de trabalho e geração de renda.

A reunião contou com a presença também da secretária-adjunta de Assistência Social, Marilê Cordeiro Ferreira, secretário de Educação Marcos Marrafon e dos deputados estaduais Guilherme Maluf e Dilmar Dal Bosco.

