Tribunal de Justiça adia votação de habeas corpus e Marcel de Cursi segue preso no CCC

PRESO NA SODOMA

O ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Marcel de Cursi, preso há mais de um ano e cinco meses no Centro de Custódia de Cuiabá vai continuar preso.

Havia uma expectativa do ex-gestor ser solto nesta quarta-feira (8), mas a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso retirou de pauta, o julgamento do mérito de um habeas corpus impetrado pela defesa, referente à sua prisão na 4ª fase da “Operação Sodoma”.

Com o adiamento, o recurso só deve ser apreciado na próxima quarta-feira (15).

O item foi retirado de pauta para atender a um pedido do relator, o desembargador Alberto Ferreira de Souza.

Nos autos do processo, no entanto, não há a justificativa apresentada por ele para que o julgamento não acontecesse nesta quarta-feira.

O julgamento está sob responsabilidade dos desembargadores Alberto Ferreira de Souza, Pedro Sakamoto e Orlando de Almeida Perri, que substitui Rondon Bassil Dower Filho.

Este se declarou suspeito de analisar casos referentes à Sodoma, devido ao seu filho, o advogado Leonardo Bassil, atuar na defesa do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Sílvio Corrêa, um dos réus na operação.

No pedido de liberdade feito pela defesa do ex-secretário, a principal alegação é de que a juíza Selma Rosane Santos Arruda, da Sétima Vara Criminal, que conduz o julgamento na primeira instância da justiça estadual, praticou “constrangimento ilegal”.

Marcel de Cursi está preso desde o dia 15 de setembro de 2015, quando ocorreu a primeira fase da Operação Sodoma. Com Folhamax.