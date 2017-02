POR CUIABÁ 300 ANOS

MATO GROSSO MAIS

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) disse que o alinhamento que vem tendo com o governador Pedro Taques (PSDB) não é político, pessoal ou interesseiro, mas sim institucional.

“É uma aliança do prefeito de Cuiabá com o governador do Estado, para garantir parcerias, obras, ações e projetos para melhorar a vida das pessoas, tudo por Cuiabá”, frisou.

A afirmação foi feita, em entrevista ao programa SBT Comunidade, da TV Rondon, na manhã desta quinta-feira (9).

Pinheiro argumentou que quando era deputado estadual exercia um papel diferente do de hoje.

Para ele, naquele momento em que esteve como líder da oposição ao Governo do Estado na Assembleia Legislativa, a sua postura sempre foi em alto nível no debate contra o Paiaguás.

“Sendo firme, incisivo nas críticas construtivas para que o Governo, inclusive, acertasse o rumo daquilo que considerávamos ser prejudicial ao Estado”, apontou.

Na semana passada, no lançamento de duplicação da MT-010 (estrada da Guia) feito pelo Governo, o prefeito Emanuel Pinheiro esteve no palanque de autoridades do Estado.

Ao lado do governador, Emanuel chegou a fazer discurso durante o evento.

“Apesar das diferenças políticas, Cuiabá fala mais alto. Vamos criar uma ponte entre o Palácio Alencastro e o Palácio Paiaguás. Eu parabenizo por esta obra, que vai mudar muito a vida do povo cuiabano. Quero estar ao lado deste Governo, ao lado de toda a equipe para, juntos, revolucionarmos Cuiabá nos 300 anos. Conte com o nosso apoio”, disse o prefeito.

A postura de Emanuel demonstra que ele não usa retrovisor. Durante os primeiros 40 dias de gestão, o gabinete ficou de lado, nas ruas, visitou como uma espécie de auditoria prédios do município, avenidas, e mandou fazer uma varredura nos contratos e licitações da era Mendes.