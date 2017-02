Maluf manda fazer estudo para 13º salário e abono de férias para deputados

POLÊMICA NA ALMT

O DOCUMENTO

O deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf (PSDB) revelou que a proposta de pagamento do 13º salario e abono de férias aos deputados não deverá ser aprovada.

Uma comissão para debater a proposta vem trabalhando a respeito do assunto e deve entregar o relatório final no início do próximo mês.

O estudo foi proposto por Maluf pouco antes de ele deixar a presidência da Casa de Leis.

“Existe esse estudo, mas não quer dizer que vamos implementar isso. Vai depender desse levantamento”.

Para o parlamentar, a aprovação da proposta deverá causar desgaste ao Legislativo. “Quem aprovar isso terá um grande desgaste político. Acredito que isso não seja aprovado”, afirmou durante entrevista à rádio Capital FM na manhã desta quinta-feira.