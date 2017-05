Prefeitura de Cuiabá tenta localizar família de idoso de 86 anos

EM BUSCA DA FILHA

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano está à procura dos familiares de um senhor de 86 anos, chamado Pedro Francisco da Cruz.

O idoso foi encaminhado pela Polícia Militar ao Centro de Referência de Assistência Social – CREAS Centro, na tarde desta quarta-feira (08), e logo em seguida acolhido pelo Albergue Manoel Miráglia.

O senhor aparenta estar confuso, mas afirmou que possui uma filha, chamada Fátima Francisca de Oliveira, que reside em Cuiabá.

De acordo com o responsável pelo Serviço Especializado de Abordagem Social dos CREAS Centro, Jucinei Leite da Silva, uma passagem de ônibus foi encontrada no bolso do idoso.

“Pelo bilhete é possível perceber que o seu Pedro veio de Fernandópolis, São Paulo. No entanto, ele não se recorda do endereço da casa de sua filha para tentar encontra-la”, afirmou.

O idoso está recebendo todos os auxílios disponíveis no município, como alimentação, higiene pessoal e atendimento médico – se necessário.

Quem possuir alguma informação sobre ele, pode entrar em contato pelo telefone (65) 3616-6655 ou ir até o Albergue Manoel Miráglia, localizado na Rua Istambul, n°02, Bairro Bordas da Chapada (próximo ao Terminal Rodoviário de Cuiabá).

Foto: Tcheló Figueiredo