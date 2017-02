PSB do presidente da AL Eduardo Botelho sugere mais um para staff de Taques

MARCELO PADEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho, colocou o nome de Marcelo Oliveira, o Marcelo Padeiro, como mais um “secretariável” na gestão do governador Pedro Taques (PSDB).

De acordo com ele, Padeiro, que comandou a Secretaria de Obras da Capital na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) e foi o interventor nomeado pelo gestor para atuar junto à CAB Cuiabá, tem o perfil adequado para ocupar, por exemplo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) ou qualquer outra pasta que “toque obras”. Com informações do jornal A Gazeta.