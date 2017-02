Vereador de Rondonópolis ‘espanca’ publicamente colega de parlamento que atacou gestão Percival

OUÇA ÁUDIO

O vereador Thiago Muniz (PPS), sobrinho do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, ‘espancou’ publicamente o vereador Batista da Coder (SD), em sessão realizada na Câmara Municipal nesta quarta-feira (8).

Batista criticou a gestão do tio de Thiago quando Percival deixou a prefeitura da cidade.

Mas segundo Muniz, Percival deixou a prefeitura para Zé Carlos do Pátio (SD) muito melhor de que quando ele pegou a administração deixada pelo prefeito do Solidariedade. Com informações do Marreta Urgente

