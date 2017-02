Acusado de participar de assassinato de idosa durante assalto em MT é preso

CRIME BÁRBARO

DA REDAÇÃO

O último suspeito de envolvimento na morte da idosa, Maria Inês de Almeida, 78 anos, em Rosário Oeste (128 km ao Norte), foi preso na manhã desta quinta-feira (09.02), na comunidade Fonte Estevão, zona rural do município.

Desde o crime, em 15 de outubro de 2016, ocorrido na comunidade Passagem do Chiqueiro, A.M.A, 20 anos, era procurado.

Ele foi encontrado na posse de um revólver e munições, e por conta disso também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, além de ter o mandado de prisão preventiva cumprido.

A.M.A, 20 anos, era o motorista do Corsa Azul, integrado por outros três acusados de assassinar a vítima, Maria Inês de Almeida, 78 anos, na comunidade rural Passagem do Chiqueiro, no dia 15 de outubro de 2016.

O inquérito policial já foi concluído com o indiciamento de três maiores por latrocínio. Um adolescente infrator também responde. “Essa prisão era a que faltava sobre o latrocínio”, disse o delegado Fabiano Pitoscia.

O caso

As investigações apontaram que no dia do crime, por volta das 18h, três pessoas, mediante utilização de arma de fogo e escondendo os rostos com camisas, invadiram à casa da idosa Maria Inês de Almeida, vindo a matá-la com tiros no rosto.

Eles subtraíram da idosa R$180 que se encontrava sob a geladeira. Em seguida, fugiram efetuando disparo para amedrontar os moradores próximos.

Testemunhas disseram que os assaltantes utilizaram um corsa Sedan, cor azul escuro, durante a ação.

Investigação da Polícia Civil identificou os suspeitos do crime como A.A.A, apelidado de Duzinho, e o adolescente A.J.A, 17, ambos parentes da vítima, e ainda E.G.S , conhecido como Neva, proprietário do veículo que foi apreendido no dia 18 de outubro.

O menor infrator confessou ter furtado os objetos e também ter assassinado a avó, na companhia de A.A.A e E.G.S.

Em desfavor do adolescente foi instaurado Auto de Apreensão em Flagrante Delito e, em seguida, requisição de medida de internação para o suspeito, solicitada pelo delegado de polícia Fabiano Pitoscia.

O tio do adolescente, A.A.A, é investigado por outro crime cometido contra Maria Inês, um furto em 2013.

Na ocasião foi instaurado inquérito policial nº 28/2013 na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste para apurar o delito.

O veículo Corsa Sedan foi apreendido e E.G.S preso pelos crimes de roubo seguido de morte (latrocínio) e associação criminosa.