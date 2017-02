TECNOLOGIA DO CRIME

DA REDAÇÃO

Agentes penitenciários da Penitenciária Central do Estado (PCE) apreenderam um drone e prenderam dois homens que tentavam levar pelo menos 8 celulares para dentro da PCE com a ajuda do equipamento eletrônico.

A direção da unidade mobilizou todo o efetivo para monitorar o aparelho e localizar os homens que o controlavam .

Conforme informações, os agentes que estavam de plantão seguiram o objeto e chegaram até dois homens que estavam na rua lateral da penitenciaria guiando o aparelho que continha aparentemente oito (08) aparelhos celulares que seriam entregues a presos e utilizados para comandar crimes de dentro do presídio.

Conforme ainda os agentes, os criminosos mantinham contato com os presos que receberiam os objetos de dentro do presídio por telefone.

os mesmos foram presos em flagrante e encaminhados a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), já que a suspeita é que eles façam parte de uma quadrilha que age de dentro dos presídios.

Foto: Assessoria